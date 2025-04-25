По линии омского УМВД продолжаются масштабные кадровые перестановки

В Омской области продолжаются кадровые перестановки по линии областного УМВД. Как стало известно «СуперОмску», 23 апреля 2025 года назначен новый руководитель в отделе МВД РФ по Кормиловскому району Омской области.
С указанной даты начальником кормиловского отдела полиции утвержден Сергей Камнев.
Отметим, что с декабря 2022 года ОМВД по Кормиловскому району руководил Юрий Федюнин.
Ранее «СуперОмск» сообщал о смене руководителя отдела МВД по Таврическому району. С 15 апреля 2025 года в статусе врио начальника отдела министерства внутренних дел в Таврическом работает Александр Сторчак.
Также в третий раз за несколько месяцев переназначен врио начальника отдела МВД по Омскому району. Так, с 16 апреля 2025 года в этом статусе утвержден Кирилл Бейфус. Примечательно, что он уже работал в данной должности с 18 февраля по 9 марта 2025 года. Затем обязанности начальника данного отдела полиции с 10 марта по 15 апреля 2025 года исполнял Виталий Василюк.