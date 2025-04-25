По линии омского УМВД продолжаются масштабные кадровые перестановки

Также в третий раз за несколько месяцев переназначен врио начальника отдела МВД по Омскому району. Так, с 16 апреля 2025 года в этом статусе утвержден Кирилл Бейфус. Примечательно, что он уже работал в данной должности с 18 февраля по 9 марта 2025 года. Затем обязанности начальника данного отдела полиции с 10 марта по 15 апреля 2025 года исполнял Виталий Василюк.