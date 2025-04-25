Юрий Слюсарь заявил, что финансовые возможности муниципалитетов Дона нужно расширять

— Задача пересмотреть нормативы отчислений и оставить больше отчислений от налогов в муниципалитетах — это значит повысить их мотивацию к тому, чтоб налогов собиралось больше, чтобы они плотнее работали с налогоплательщиками на территории районов, с предприятиями. Поэтому эту работу мы уже начали, и думаю, к началу бюджетного процесса с минфином завершим. И будем рассчитывать на поддержку в Законодательном собрании при пересмотре этих нормативов", — сказал Юрий Слюсарь.