Юрий Слюсарь заявил, что финансовые возможности муниципалитетов Дона нужно расширять

Об этом врио губернатора сообщил во время отчета о работе правительства в 2024 году на заседании Законодательного Собрания донского региона 25 апреля.
Депутат Александр Косачев от «Единой России» спросил главу региона о расширении финансовой поддержки муниципалитетов. Врио губернатора согласился, что нужно уравновесить полномочия муниципалитетов с их финансовыми ресурсами. Он отметил, что правительство работает над улучшением межбюджетных отношений, чтобы больше средств поступало в муниципалитеты.
— Эти изменения мы проработаем в 2025 году, чтобы уже начиная с 2026 года поменять «правила игры» во взаимоотношениях с муниципалитетами и больше собираемых налогов оставлять в их распоряжении. Мы пересмотрим нормативы. Смысл этих изменений будет заключаться в том, что муниципалитеты будут располагать большими возможностями для решения текущих задач, — сказал Юрий Слюсарь и уточнил, что вместе с этим возрастет и ответственность.
Врио губернатора региона также подчеркнул, что муниципалитеты просят помощи у региона не только для крупных проектов, но и по менее затратным вопросам.
Юрий Слюсарь отметил, что потенциал для роста доходов в муниципалитетах есть. Однако когда большая часть налогов уходит в региональный бюджет, местные команды не проявляют особого интереса.
— Задача пересмотреть нормативы отчислений и оставить больше отчислений от налогов в муниципалитетах — это значит повысить их мотивацию к тому, чтоб налогов собиралось больше, чтобы они плотнее работали с налогоплательщиками на территории районов, с предприятиями. Поэтому эту работу мы уже начали, и думаю, к началу бюджетного процесса с минфином завершим. И будем рассчитывать на поддержку в Законодательном собрании при пересмотре этих нормативов", — сказал Юрий Слюсарь.