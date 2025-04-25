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Врио главы Ростовской области объяснил ситуацию с банкротством предприятий

Угрозы массового банкротства предприятий в Ростовской области нет — Юрий Слюсарь.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области с прошлого года начали отмечать тенденцию к банкротству предприятий, но ситуация на сегодняшний день контролируемая. Об этом после отчета о работе донского правительства за 2024 год сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

— Это большая серьезная тенденция, которая начала развиваться в 2024 году. Пока статистически мы не видим какой-то угрозы для массового банкротства во всех секторах экономики, включая агросектор. В разных ситуациях ведется контроль, пока ситуация контролируемая. Есть отдельные проблемы, с которыми правительство Ростовской области и отраслевые организации справляются, — прокомментировал Юрий Слюсарь.

При этом донской глава согласился с мнением о влиянии макроэкономики.

— Моя личная оценка, что ключевая ставка в этой ситуации — один из тех факторов, который в значительной степени оказывает не очень позитивное влияние экономику, — отметил Юрий Слюсарь.