Врио главы Ростовской области объяснил ситуацию с банкротством предприятий

— Это большая серьезная тенденция, которая начала развиваться в 2024 году. Пока статистически мы не видим какой-то угрозы для массового банкротства во всех секторах экономики, включая агросектор. В разных ситуациях ведется контроль, пока ситуация контролируемая. Есть отдельные проблемы, с которыми правительство Ростовской области и отраслевые организации справляются, — прокомментировал Юрий Слюсарь.