Врио главы Ростовской области объяснил ситуацию с банкротством предприятий

В Ростовской области с прошлого года начали отмечать тенденцию к банкротству предприятий, но ситуация на сегодняшний день контролируемая. Об этом после отчета о работе донского правительства за 2024 год сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
— Это большая серьезная тенденция, которая начала развиваться в 2024 году. Пока статистически мы не видим какой-то угрозы для массового банкротства во всех секторах экономики, включая агросектор. В разных ситуациях ведется контроль, пока ситуация контролируемая. Есть отдельные проблемы, с которыми правительство Ростовской области и отраслевые организации справляются, — прокомментировал Юрий Слюсарь.
При этом донской глава согласился с мнением о влиянии макроэкономики.
— Моя личная оценка, что ключевая ставка в этой ситуации — один из тех факторов, который в значительной степени оказывает не очень позитивное влияние экономику, — отметил Юрий Слюсарь.