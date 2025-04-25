Трамп: слова о завершении конфликта на Украине за один день — фигура речи

В ходе президентской кампании 2024 года Трамп неоднократно заявлял о своей способности урегулировать украинский конфликт в течение суток. Позднее в СМИ появлялись сообщения о переносе этого срока на различные даты — католическую Пасху (20 апреля), юбилей Победы в Великой Отечественной войне (9 мая) или до того, как истекут 100 дней после его инаугурации (конец апреля), пишут «Ведомости».
Ранее Трамп высказал оптимизм относительно возможности заключения мирного соглашения в течение недели. Данное заявление прозвучало вскоре после объявления Владимиром Путиным о пасхальном перемирии, которое действовало до 21 апреля.
24 апреля Трамп заявил, что у него есть собственный дедлайн по урегулированию украинского конфликта, однако не назвал ни конкретную дату, ни период. 25 апреля американский лидер сообщил, что переговоры с РФ и Украиной прогрессируют, но ситуация остается очень хрупкой.