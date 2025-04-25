КИШИНЕВ, 25 апр — РИА Новости. Нынешний год в Гагаузии пройдет под знаком 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил на брифинге советник главы региона, замначальника управления внешних связей автономии Юрий Кузнецов.
Накануне правительство Молдавии направило властям региона распоряжение о том, что необходимо приурочить празднование Дня Европы к 9 мая. Такая инициатива вызвала неоднозначную реакцию в обществе, в том числе в регионах с преимущественно русскоязычным населением.
«В Гагаузии 2025 год пройдет под знаком 80-летия Победы в Великой Отечественной войне — соответствующее решение принято по инициативе главы автономии Евгении Гуцул. Основной целью является сохранение исторической памяти и укрепление преемственности поколений. А для празднования дня Европы можно выбрать любой другой день из 365 дней в календаре. Но не 9 мая — день, священный для миллионов людей», — сказал Кузнецов.
Советник главы Гагаузии уточнил, что в течение года в автономии пройдут десятки мероприятий: уроки в музеях, литературные вечера, поэтические конкурсы, выставки, спектакли и патриотические квесты. Планируются также митинги, акция «Свеча памяти», экологические инициативы и уход за воинскими захоронениями. Ключевым проектом станет уличная экспозиция «Лица Победы», которая впервые будет развернута перед зданием правительства Гагаузии.
Кузнецов отметил, что особое внимание будет уделено работе с молодежью — через образовательные и культурные инициативы, направленные на формирование уважения к подвигу поколений. Комментируя решение властей Молдавии провести 9 мая как День Европы, представитель автономии назвал это политической провокацией. По его словам, выбор такой даты способствует расколу в молдавском обществе.️
За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты.
После прихода в Молдавии к власти партии «Действие и солидарность» (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика «беспамятства», направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС принимает спорные законы, среди них запрет на использование георгиевской ленты и установка памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны.