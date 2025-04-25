Делегация Башкирии находится с официальным визитом в Узбекистане.

Центральным событием визита станет международная промышленная выставка «ИННОПРОМ. Центральная Азия», которая пройдет с 28 по 30 апреля. В рамках мероприятия будут проведены сессии, панельные дискуссии, организованы выставочные экспозиции промышленной техники субъектов РФ и стран Центральной Азии и ЕАЭС. В выставочном стенде CAEx Uzbekistan представлен стенд Республики Башкортостан. Также в рамках мероприятия состоится Главная пленарная сессия: «Стратегическое промышленное партнерство в Центральной Азии: интеграция на основе передовых технологий».