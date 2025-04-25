Делегация Башкирии находится с официальным визитом в Узбекистане.

Официальная делегация Республики Башкортостан во главе с заместителем премьер-министра правительства Республики Башкортостан — министром промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан Александром Шельдяевым находится в Республике Узбекистан.
Как отметили в пресс-службе правительства РБ, Узбекистан — один из важных торгово-экономических партнеров Республики Башкортостан. Инвесторы из Узбекистана активно участвуют в создании производств на территории Башкортостана и вносят значительный вклад в экономику региона.
Целью визита Александр Шельдяев назвал установление новых точек роста для взаимодействия по ключевым направлениям. Программой визита запланировано посещение промышленных объектов, а также встречи с руководителями государственных органов и деловыми кругами Республики Узбекистан по обсуждению вопросов торгово-экономического и промышленного сотрудничества между республиками.
Центральным событием визита станет международная промышленная выставка «ИННОПРОМ. Центральная Азия», которая пройдет с 28 по 30 апреля. В рамках мероприятия будут проведены сессии, панельные дискуссии, организованы выставочные экспозиции промышленной техники субъектов РФ и стран Центральной Азии и ЕАЭС. В выставочном стенде CAEx Uzbekistan представлен стенд Республики Башкортостан. Также в рамках мероприятия состоится Главная пленарная сессия: «Стратегическое промышленное партнерство в Центральной Азии: интеграция на основе передовых технологий».