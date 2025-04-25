Глава Палаты представителей Беларуси Сергеенко в Ватикане записал видеообращение на фоне Собора Святого Петра

Игорь Сергеенко напомнил, что по поручению президента Беларуси Александра Лукашенко белорусская делегация приехала в Ватикан (подробнее — здесь), чтобы почтить память великого человека — папы римского Франциска. По его словам, папа Римский в своей жизни руководствовался именно озвученными принципами, много делал для сплочения народов, «чтобы проводить принципы миролюбивой политики в жизнь, чтобы меньше было конфликтов и войн».