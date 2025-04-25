Глава Палаты представителей Беларуси Сергеенко в Ватикане записал видеообращение на фоне Собора Святого Петра

Глава Палаты представителей Игорь Сергеенко записал видеообращение в Ватикане на фоне Собора Святого Петра. Видео и текст опубликованы в официальном телеграм-канале Палаты представителей Беларуси.
Игорь Сергеенко напомнил, что по поручению президента Беларуси Александра Лукашенко белорусская делегация приехала в Ватикан (подробнее — здесь), чтобы почтить память великого человека — папы римского Франциска. По его словам, папа Римский в своей жизни руководствовался именно озвученными принципами, много делал для сплочения народов, «чтобы проводить принципы миролюбивой политики в жизнь, чтобы меньше было конфликтов и войн».
— Свою жизнь он отдал людям, Богу, работая на разных континентах, встречаясь с разными людьми, разными политиками, — отметил глава Палаты представителей.
Кроме того, Сергеенко напомнил про встречу в 2016 году президента Беларуси с папой Римским (подробности — здесь), которая в какой-то степени предопределила и развитие отношений Беларуси с Ватиканом. Председатель Палаты представителей акцентировал внимание, что в ближайшее время будет открыто дипломатическое ведомство Беларуси — посольство в Ватикане.
— Это тоже говорит о многом и о развитии тех дипломатических отношений, которые были установлены в 1992 году.
Сергеенко заметил, что есть ценности, которые выше любой экономики и политики: миролюбие, истина, добро, справедливость. Он обратил внимание, что есть люди, которые руководствуются озвученными принципами в своей жизни и деятельности. Глава Палаты представителей уточнил, что есть редкие государства, которые в своей политике, экономике исходят из указанных принципов.
— Именно таким государством является Республика Беларусь, которая сегодня представлена нашей делегацией на этом траурном мероприятии.
Напомним, что папа римский Франциск умер 21 апреля. Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью папы римского Франциска: «С теплотой вспоминаю официальный визит в Ватикан и мысли, которыми мы обменивались с Франциском в искренних письмах».
Также мы писали, когда папа римский Франциск поцеловал руку этой белоруски, о ней заговорил весь мир: история узницы Освенцима 70072, которая нашла родную мать спустя 17 лет после войны.
А еще белорусские ликвидаторы катастрофы на ЧАЭС встречались в Ватикане с папой римским.
Вместе с тем посол заявил, что Беларусь изменяет форму своего присутствия в Ватикане.