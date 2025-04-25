Силы территориальной обороны улучшат защиту наших граждан во время ЧС — Максим Рожин

— Первое и самое важное — это новый закон. До этого все вопросы в рамках территориальной обороны регулировались только Законом «Об обороне». Назрела необходимость в регулировании этой сферы отдельным законом.

Буквально на прошлой неделе на заседании Комиссии по вопросам обороны и безопасности мы с коллегами из стран СНГ обсуждали ход подготовки модельного законопроекта «О территориальной обороне». Парламент активно участвует в этой работе, опираясь на опыт разработки собственного закона в этой сфере. Мы внесли много рекомендаций в модельный закон, и поэтому можно с уверенностью сказать, что сегодняшний опыт Казахстана помогает и нашим соседям. Мы готовы и дальше делиться своими законодательными инициативами.

Если подробнее остановиться на нашем законопроекте «О территориальной обороне Республики Казахстан», то основная его цель заключается в создании правовых основ для эффективной защиты населения и объектов, а также в повышении обороноспособности страны. Мы стремимся обеспечить безопасность в условиях мобилизации, военного положения и в военное время. Важно, что данный закон позволит лучше организовать действия государственных органов, организаций и граждан в сфере территориальной обороны, включая применение сил территориальной обороны в случае чрезвычайных ситуаций, что является приоритетом для защиты граждан.

Но здесь хочу подчеркнуть, что согласно нашей военной доктрине, Казахстан не видит военной угрозы для себя ни от одной страны в мире. Наши Вооруженные силы направлены только на оборонительные мероприятия и противостояние террористическим угрозам.

Здесь стоит отметить, что вопрос быстрой мобилизации добровольцев стал во многом актуальным и в связи с борьбой с чрезвычайными ситуациями. Особую необходимость в быстрой мобилизации сил территориальной обороны показала ситуация с пандемией COVID-19. Кстати, тогда силы территориальных войск были мобилизованы впервые, но без участия добровольцев, так как законных оснований на тот момент не было. А необходимость в наращивании сил территориальных войск добровольцами была. К слову, сами добровольцы массово изъявляли желание вступить в силы теробороны.