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В Кремле прошли переговоры Путина и Уиткоффа

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Кортеж, в котором, предположительно, находится спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, покинул Кремль после переговоров спецпосланника с президентом России Владимиром Путиным, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

Колонна автомобилей заехала на кремлевскую территорию около 13.50, а около 14.20 пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что российский лидер принимает спецпосланника президента США.

Частный самолет из США сел в аэропорту «Внуково-2» ранее в пятницу на фоне информации о планах Уиткоффа приехать в Россию, передавал корреспондент РИА Новости. Согласно данным Flightradar24, самолет Bombardier Global 7500 ранее вылетел из Флориды, пересек границу с РФ около 9.40 мск. Впоследствии с территории аэропорта в сторону Москвы проследовал кортеж в сопровождении полиции.