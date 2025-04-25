В Кремле прошли переговоры Путина и Уиткоффа

Частный самолет из США сел в аэропорту «Внуково-2» ранее в пятницу на фоне информации о планах Уиткоффа приехать в Россию, передавал корреспондент РИА Новости. Согласно данным Flightradar24, самолет Bombardier Global 7500 ранее вылетел из Флориды, пересек границу с РФ около 9.40 мск. Впоследствии с территории аэропорта в сторону Москвы проследовал кортеж в сопровождении полиции.