Возможное разделение Нижегородского района снова обсудят с жителями

«Нужно понять, насколько это необходимо, насколько такое решение отвечает интересам жителей. Эта работа продолжается, и когда будет принято решение, то мы это решение обсудим», — сказал мэр. Градоначальник напомнил, что внутрирайонное деление городов и районов региона устанавливается законом Нижегородской области.