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Politico: у Европы наблюдается «синдром отмены» после 75 лет зависимости от войск США

Обратный отсчет до вывода американских войск из Европы уже начался. Министр обороны США Пит Хегсет еще в феврале предупредил европейских союзников, что американское военное присутствие в Европе «не вечно», вызвав шок в столицах континента, пишет Politico.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: НАТО
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

По некоторым оценкам, численность вооруженных сил США в Европе сейчас колеблется от 70 000 до 90 000 постоянных военнослужащих. Это гораздо меньше, чем в 1950-х годах (самые напряженные годы холодной войны), когда на континенте было дислоцировано более 400 000 американских солдат, говорится в статье.

Как уточняет Международный институт стратегических исследований, крупнейший европейский контингент американских войск более 38 000 человек размещен в Германии. Их также более 14 000 в Польше, 12 000 в Италии и 10 000 в Великобритании.

По мнению аналитиков, а также нынешних и бывших военных офицеров США, вывод или даже простое сокращение численности американских войск в Европе значительно ослабит усилия Европы по сдерживанию России и дорого обойдется как европейцам, так и американцам. Кристофер Каволи, командующий Европейским командованием Вооруженных сил США и главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, признал, что сокращение американского военного контингента в Европе «неизбежно замедлит» реакцию на якобы предполагаемое нападение со стороны России.

Этот шаг поднимет серьезные вопросы, связанные с затратами и сложной логистикой перемещения военной техники.

США развернули в Европе широкий спектр техники — от танков до вертолетов, кораблей и ядерного оружия. В докладе Немецкого экономического института (IW), опубликованном на этой неделе, говорится, что Европе потребуется от 10 до 12 лет, чтобы заменить ключевые военные возможности США.

Однако в некоторых странах континента надеются, что промежуточные выборы в США в 2026 году и следующие президентские выборы в 2028 году ослабят власть Дональда Трампа и восстановят стратегические отношения с Америкой, пишет Politico.

Как напоминает издание, в свой первый президентский срок Трамп объявил о выводе около 12 000 американских солдат из Германии. Предполагалось, что некоторые из них передислоцируются в другие страны Европы, а другие вернутся в США. Однако план застопорился из-за расходов, связанных с выводом этих войск, и в конечном итоге был отменен президентом Джо Байденом.