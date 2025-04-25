Politico: у Европы наблюдается «синдром отмены» после 75 лет зависимости от войск США

По некоторым оценкам, численность вооруженных сил США в Европе сейчас колеблется от 70 000 до 90 000 постоянных военнослужащих. Это гораздо меньше, чем в 1950-х годах (самые напряженные годы холодной войны), когда на континенте было дислоцировано более 400 000 американских солдат, говорится в статье.
Как уточняет Международный институт стратегических исследований, крупнейший европейский контингент американских войск — более 38 000 человек — размещен в Германии. Их также более 14 000 в Польше, 12 000 в Италии и 10 000 в Великобритании.
По мнению аналитиков, а также нынешних и бывших военных офицеров США, вывод или даже простое сокращение численности американских войск в Европе значительно ослабит усилия Европы по сдерживанию России и дорого обойдется как европейцам, так и американцам. Кристофер Каволи, командующий Европейским командованием Вооруженных сил США и главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, признал, что сокращение американского военного контингента в Европе «неизбежно замедлит» реакцию на якобы предполагаемое нападение со стороны России.
США развернули в Европе широкий спектр техники — от танков до вертолетов, кораблей и ядерного оружия. В докладе Немецкого экономического института (IW), опубликованном на этой неделе, говорится, что Европе потребуется от 10 до 12 лет, чтобы заменить ключевые военные возможности США.
Однако в некоторых странах континента надеются, что промежуточные выборы в США в 2026 году и следующие президентские выборы в 2028 году ослабят власть Дональда Трампа и восстановят стратегические отношения с Америкой, пишет Politico.
Как напоминает издание, в свой первый президентский срок Трамп объявил о выводе около 12 000 американских солдат из Германии. Предполагалось, что некоторые из них передислоцируются в другие страны Европы, а другие вернутся в США. Однако план застопорился из-за расходов, связанных с выводом этих войск, и в конечном итоге был отменен президентом Джо Байденом.