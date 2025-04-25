Politico: у Европы наблюдается «синдром отмены» после 75 лет зависимости от войск США

Как напоминает издание, в свой первый президентский срок Трамп объявил о выводе около 12 000 американских солдат из Германии. Предполагалось, что некоторые из них передислоцируются в другие страны Европы, а другие вернутся в США. Однако план застопорился из-за расходов, связанных с выводом этих войск, и в конечном итоге был отменен президентом Джо Байденом.