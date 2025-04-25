Цырдя: политическая ситуация в Молдове становится все более нестабильной

Нестабильность политической ситуации в сочетании с предстоящими выборами, ростом протестных настроений и критикой со стороны населения создают сложные условия для правящей партии. Такое мнение высказал в беседе со Sputnik Молдова депутат парламента от Блока коммунистов и социалистов Богдан Цырдя.
По его мнению, ослабление поддержки со стороны западных структур может нанести дополнительный урон и лишить PAS важной финансовой поддержки.
«Конфликт в Украине и поддержка Запада играют важную роль в укреплении власти правящей партии. Однако ситуация меняется. Если конфликт в Украине будет разрешен мирным путем, это станет серьезным вызовом для правящей партии, поскольку уже не получится оправдывать внутренние проблемы страны, такие как рост цен на газ, чрезмерные расходы и коррупционные скандалы, внешними угрозами,» — рассказал Цырдя.
Политик считает, что экономический кризис усугубляет ситуацию для властей. По его словам, сельское хозяйство в стране упало на 14%, экспорт — на 12%, а внешние кредиты и попытки развития инфраструктуры уже не дают должного эффекта.
«Вертикаль власти ослабляется: внутренние конфликты между различными правоохранительными структурами, такими как СИБ и НАЦ, затрудняют управление и снижают эффективность работы властных органов», — добавил собеседник.
Цырдя продолжает сохранять оптимизм в отношении оппозиционных сил. По его мнению, активизация оппозиции с мая, усиление протестных настроений и рост критики со стороны населения помогут ослабить позиции PAS на парламентских выборах.