Цырдя: политическая ситуация в Молдове становится все более нестабильной

«Конфликт в Украине и поддержка Запада играют важную роль в укреплении власти правящей партии. Однако ситуация меняется. Если конфликт в Украине будет разрешен мирным путем, это станет серьезным вызовом для правящей партии, поскольку уже не получится оправдывать внутренние проблемы страны, такие как рост цен на газ, чрезмерные расходы и коррупционные скандалы, внешними угрозами,» — рассказал Цырдя.