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Цырдя: политическая ситуация в Молдове становится все более нестабильной

Политик считает, что политическая ситуация в Молдове становится всё более нестабильной, и партия PAS рискует потерять поддержку.

Источник: Sputnik.md

Нестабильность политической ситуации в сочетании с предстоящими выборами, ростом протестных настроений и критикой со стороны населения создают сложные условия для правящей партии. Такое мнение высказал в беседе со Sputnik Молдова депутат парламента от Блока коммунистов и социалистов Богдан Цырдя.

По его мнению, ослабление поддержки со стороны западных структур может нанести дополнительный урон и лишить PAS важной финансовой поддержки.

«Конфликт в Украине и поддержка Запада играют важную роль в укреплении власти правящей партии. Однако ситуация меняется. Если конфликт в Украине будет разрешен мирным путем, это станет серьезным вызовом для правящей партии, поскольку уже не получится оправдывать внутренние проблемы страны, такие как рост цен на газ, чрезмерные расходы и коррупционные скандалы, внешними угрозами,» — рассказал Цырдя.

Политик считает, что экономический кризис усугубляет ситуацию для властей. По его словам, сельское хозяйство в стране упало на 14%, экспорт — на 12%, а внешние кредиты и попытки развития инфраструктуры уже не дают должного эффекта.

«Вертикаль власти ослабляется: внутренние конфликты между различными правоохранительными структурами, такими как СИБ и НАЦ, затрудняют управление и снижают эффективность работы властных органов», — добавил собеседник.

Цырдя продолжает сохранять оптимизм в отношении оппозиционных сил. По его мнению, активизация оппозиции с мая, усиление протестных настроений и рост критики со стороны населения помогут ослабить позиции PAS на парламентских выборах.