В четверг глава европейской дипломатии Кая Каллас во время визита в Кишинев заявила, что Молдавия сможет присоединиться к ЕС в 2028 году, если власти республики сумеют добиться прогресса в процессе реформ и выполнят «домашнее задание».
Нам нужна политика прагматизма: прямое плотное сотрудничество с ЕАЭС — это наши традиции, и торговля с ЕС, выгодная молдавскому народу, а не слепое подчинение диктату Брюсселя.
Он подчеркнул, что режим президента Молдавии Майи Санду «продает народу сказку о “европейском рае”, но на деле ведет страну к краху».
«ЕС не нужна бедная Молдова. Нас хотят использовать как буферную зону против России, но никто не собирается вкладываться в нашу экономику. Пример Болгарии и Румынии, которые даже через столько лет в ЕС остаются самыми бедными, — прямое доказательство этого», — заключил политик.
Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное — на прошедшем в октябре прошло года лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против — 49,54%. Этот результат получен за счет голосов с зарубежных участков, поскольку внутри страны евроинтеграцию поддержали около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой за рубежом, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два — в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали «глубокий раскол в молдавском обществе», и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять.