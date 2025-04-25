Востоковед Ванина: Индия и Пакистан не заинтересованы в ядерном апокалипсисе

«Был совершен чудовищный террористический акт. Погибли и пострадали ни в чем не повинные туристы, которых подвергли страшными унижениям. Мужчин заставляли демонстрировать, мусульмане они или нет, и всячески над ними издевались. Этот район сам по себе является популярнейшим туристическим местом, и после долгого периода столкновений там на какое-то время воцарился мир, и туда поехали туристы. И вновь такая трагедия. Понятно, что Индия не могла не отреагировать очень жестко», — пояснила эксперт.