Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал три области, куда могут приехать трудовые мигранты из Пакистана. Видеофрагмент размещен в телеграм-канале «Пул Первого».
Глава государства заметил, что как бы ситуация не складывалась, в стране должен быть порядок.
— Мы должны выработать механизм, утвердить — правительство наше, их правительство (речь о Пакистане. — Ред.), создать жесточайший контроль и приглашать, брать на работу к себе тех, кто будет работать, — уточнил Лукашенко.
По словам президента, если человека берут, он хорошо работает, то его обеспечивают жильем. Он уточнил, что в Беларуси заинтересованы в привлечении трудовых ресурсов, в первую очередь в три области: Витебскую, Могилевскую и Гомельскую.
— У нас дома свободные, и в сельском хозяйстве нам нужны люди. Мы хотим, чтобы к нам приехали семьи. Семья — в Витебскую область. Семья — в Гомельской области, Могилевской. Мы не будем ничего концентрировать в одном месте: ни Узбекистана людей, ни Таджикистана, ни Пакистана, ни России, — заметил глава государства.
Президент акцентировал внимание на том, что приехавшие мигранты должны быть рассредоточены по всей стране, чтобы не создавать проблем. Он заявил, что взять нужно тех, кто хочет работать.
— А в свое время, даже в Советские времена, когда я был директором, работали с Украины люди: с 04.00 до 22.00. А как наши реагировали? А наши коллективы не очень-то это воспринимали. Так я что, в популизм должен играть — или смотреть, чтобы было лучше? Мы будем делать все, чтобы было лучше, — отметил Александр Лукашенко.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на привлечение в Беларусь трудовых мигрантов из Пакистана.
Кроме того, Лукашенко обратился к Литве и Польше из-за трудовых мигрантов в Беларуси: «Поэтому поляки и литовцы пусть успокоятся».
Тем временем Лукашенко по-народному сказал, чего не хотят делать белорусы.