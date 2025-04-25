Лукашенко назвал три области, куда могут приехать трудовые мигранты из Пакистана

— А в свое время, даже в Советские времена, когда я был директором, работали с Украины люди: с 04.00 до 22.00. А как наши реагировали? А наши коллективы не очень-то это воспринимали. Так я что, в популизм должен играть — или смотреть, чтобы было лучше? Мы будем делать все, чтобы было лучше, — отметил Александр Лукашенко.