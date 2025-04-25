Путин и Уиткофф обсудили возможность возобновления прямых переговоров РФ и Украины

«Эта беседа позволила дополнительно сблизить позиции России и США не только по Украине, но и по ряду других международных вопросов. Что касается непосредственно украинского кризиса, то речь шла в частности о возможности возобновления прямых переговоров между представителями РФ и Украины», — уточнил Ушаков.