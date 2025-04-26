Newsweek: уход из Африки нанесет ущерб мягкой силе США на континенте

Согласно статье, госсекретарь США Марко Рубио во вторник объявил о реорганизации министерства, пообещав «ликвидировать раздутый бюрократический аппарат». Судя по внутреннему документу Госдепа, будет сокращено более 100 программ, которые, по словам Рубио, «не отвечают интересам США». Персонал ведомства будет уменьшен на 15%, а бюджет — вдвое. В документе также говорится о закрытии почти 30 посольств и консульств, многие из которых находятся в Европе и Африке.
Критики уже предупреждают об эрозии мягкой силы США. По мнению аналитиков, сокращение дипломатических усилий США в Африке позволит противникам увеличить свое влияние на черном континенте, говорится в статье.
Это побудит африканские государства оперативнее диверсифицировать свои международные партнерства. Вашингтон будет восприниматься ими как все более ненадежная страна, тогда как Китай, Россия, Индия, Турция, страны Персидского залива и Европы станут приоритетными направлениями для сотрудничества в области торговли, инвестиций и безопасности.
Если это произойдет, это осложнит усилия Вашингтона по заключению выгодных сделок в Африке, которая обладает огромными запасами полезных ископаемых, отмечает Newsweek. В первую очередь опасения вызывает Китай, который уже является крупнейшим торговым партнером Африки. В рамках своей флагманской инициативы «Один пояс, один путь» Пекин инвестирует значительные средства в инфраструктуру Африки, а китайские компании активно участвуют в разнообразных ресурсных проектах по всему континенту, напоминает издание.
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