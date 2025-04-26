Newsweek: уход из Африки нанесет ущерб мягкой силе США на континенте

Согласно статье, госсекретарь США Марко Рубио во вторник объявил о реорганизации министерства, пообещав «ликвидировать раздутый бюрократический аппарат». Судя по внутреннему документу Госдепа, будет сокращено более 100 программ, которые, по словам Рубио, «не отвечают интересам США». Персонал ведомства будет уменьшен на 15%, а бюджет — вдвое. В документе также говорится о закрытии почти 30 посольств и консульств, многие из которых находятся в Европе и Африке.