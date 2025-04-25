МВФ ожидает окончания конфликта на Украине в 2025 году

В МВФ подсчитали, что население Украины в настоящее время составляет 32,9 млн человек, при этом завершение конфликта приведет к частичному возвращению беженцев из-за рубежа. Ожидается, что в 2026 году численность населения страны должна увеличиться до 33,4 млн человек. До февраля 2022 года, по оценке МВФ, население Украины составляло 41 млн человек.