Сын замглавы ЦРУ Майкл Глосс погиб в ДНР, сражаясь на стороне России

По информации издания, Глосс-младший был студентом колледжа, но в начале 2023 года бросил учебу и уехал из США. Вначале американец отправился в Италию, а затем — в Израиль, откуда был депортирован. Глоссу пришлось переехать в Турцию: в этой стране он провел несколько месяцев, живя в кемпингах Rainbow Family of Living Light (контркультура кочевников, существующая примерно с 1970 года) и работая волонтером в провинции Хатай, где в ночь на 6 февраля 2023 года произошло самое сильное с 1939 года землетрясение.