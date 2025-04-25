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Песков назвал визит Уиткоффа челночной дипломатией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал визит спецпосланника лидера США Стива Уиткоффа в Москву челночной дипломатией.

Источник: РИА "Новости"

«Именно челночная дипломатия, да, это те посреднические услуги, которые оказываются Соединенными Штатами», — отметил Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Песков рассказал, что Уиткофф приезжает в Москву с посланиями президента США Дональда Трампа к российскому коллеге Владимиру Путину и уезжает с посланиями для президента США от российского лидера.

25 апреля Уиткофф провёл в Кремле переговоры с Путиным, встреча продлилась три часа.

По словам помощника главы российского государства Юрия Ушакова, переговоры сблизили позиции двух стран.