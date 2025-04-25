Знать, чтобы помнить: акция «Диктант Победы» прошла в Молдове

КИШИНЕВ, 25 апр — Sputnik. Более тысячи человек с обоих берегов Днестра в пятницу приняли участие в «Диктанте Победы» — международной просветительской акции по истории Второй мировой и Великой Отечественной войн.
Проверить свои знания и расширить свой кругозор в актовый зал Русского дома пришли представители молдавских общественных молодежных организаций, студенты и лицеисты столичных учебных заведений, сообщили в Российском центре науки и культуры (РЦНК).
«В этом году тест традиционно включал опросы, связанные со знанием основных сражений и наступательных операций Красной Армии, фамилий видных военачальников, со сведениями о скульптурных композициях и памятниках, увековечивающих подвиг советского солдата», — отметили в РЦНК.
Помимо этого в тест были включены и задания, касающиеся освобождения Молдовы от фашистской оккупации и участия молдаван в Великой Отечественной войне.
В Приднестровье «Диктант Победы» прошел на 53 площадках в университетах, сельских и городских школах, техникумах, библиотеках и музеях.
За время, равное одному школьному уроку, участники ответили на 25 вопросов. В них — вся история Великой Отечественной, включая и участие приднестровцев в ней. И это не только важные даты, факты и исторические личности. Были вопросы и по художественным фильмам о войне, песням, воинским мемориалам.
В Гагаузии более 150 учащихся приняли участие, а акции «Диктант Победы». В автономии было открыто три пункта для написания диктанта — в Комрате, Чадыр-Лунге и Вулканештах. Кроме этого многие сдавали тест в онлайн-режиме.
«Эта акция очень важна для сохранения памяти и правды о Великой Отечественной войне. Мы отдаем дань памяти нашим героям», — рассказала Sputnik Молдова представитель Главного управления образования Гагаузии Елена Сусан.
Всего же в свои знания о Великой Отечественной войне в пятницу проверили более двух миллионов человек из более 90 стран мира.
По словам руководителя Россотрудничества Евгения Примакова, «Диктант Победы» — уникальный проект, ставший символом памяти и уважения к подвигу нашего народа в Великой Отечественной войне.
«Он объединяет людей по всему миру, сохраняет историческую правду и культурное наследие», — отметил в своем приветствии участникам.