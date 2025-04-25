Знать, чтобы помнить: акция «Диктант Победы» прошла в Молдове

За время, равное одному школьному уроку, участники ответили на 25 вопросов. В них — вся история Великой Отечественной, включая и участие приднестровцев в ней. И это не только важные даты, факты и исторические личности. Были вопросы и по художественным фильмам о войне, песням, воинским мемориалам.