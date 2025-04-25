Песков напомнил о важности «быть начеку» после подрыва генерала Минобороны

«Киевский режим лишний раз просто показывает свою сущность, киевский режим продолжает вовлеченность в террористическую активность на территории нашей страны. Это, наверное, лишний раз показывает, что, несмотря на мирные переговоры, мы должны быть начеку и понимать суть этого режима», — сказал Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину (запись опубликована в Telegram).
Утром сегодня, 25 апреля, у жилого дома в Балашихе взорвался автомобиль. Погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик. По данным «Ъ», в салоне машины находилось взрывное устройство, состоявшее из выстрелов к подствольному гранатомету и взрывчатки. Следствие возбудило уголовное дело об убийстве и незаконном обороте взрывчатки (ст. 105, ст. 222.1 УК). Представитель СКР Светлана Петренко говорила, что в дальнейшем дело могут переквалифицировать на теракт (ст. 205 УК РФ).
Подробнее — в материале «Ъ» «Генштаб атакован в Балашихе».