Песков напомнил о важности «быть начеку» после подрыва генерала Минобороны

«Киевский режим лишний раз просто показывает свою сущность, киевский режим продолжает вовлеченность в террористическую активность на территории нашей страны. Это, наверное, лишний раз показывает, что, несмотря на мирные переговоры, мы должны быть начеку и понимать суть этого режима», — сказал Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину (запись опубликована в Telegram).