Глава Администрации президента сказал, кому выгодны разговоры о мигрантах из Пакистана в Беларуси

Глава Администрации президента Беларуси Дмитрий Крутой сказал, кому выгодны разговоры о мигрантах из Пакистана в Беларуси. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Время Первого».
Глава Администрации, отвечая на вопрос, кто именно хочет взбудоражить белорусское общество, разжечь «мигрантские страсти», уточнил:
— Это, очевидно, выгодно нашей беглой оппозиции. Они, безусловно, оторваны от всех реалий, которые происходят в стране и любую жареную тему пытаются представить в силе этих безумных фейков, которые особенно ярко видны на примере украинского кризиса, — пояснил Дмитрий Крутой.
По его словам, указанная информационная модель пропаганды используется и в отношении Беларуси. Глава Администрации президента заявил, что в Беларуси с 2020 года есть определенный иммунитет и наработки, как именно противостоять фейкам.
— Плохо, что они (речь идет про беглых. — Ред.) пытаются использовать для доведения вот этих всех безумных нарративов молодых людей, которые, вроде бы, с одной стороны, не очень понимают вообще, о чем речь. А со второй стороны, вообще не осознают ответственность, под которую они попадают и подставляются, подхватывая эти «горячие» темы, которые позволяют им или Telegram-каналы, или TikTok-каналы накручивать с помощью дополнительных просмотров, не понимая, какой вред они на самом деле наносят, — акцентировал внимание Крутой.
Ранее МВД отреагировало на фейки о въезде 150 000 пакистанцев в Беларусь: «Миграционные потоки из Пакистана отсутствуют, равно как и злодеяния».
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на привлечение в Беларусь трудовых мигрантов из Пакистана.
Кроме того, Лукашенко обратился к Литве и Польше из-за трудовых мигрантов в Беларуси: «Поэтому поляки и литовцы пусть успокоятся».
Кстати, Лукашенко назвал три области, куда могут приехать трудовые мигранты из Пакистана.