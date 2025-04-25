Глава Администрации президента сказал, кому выгодны разговоры о мигрантах из Пакистана в Беларуси

— Плохо, что они (речь идет про беглых. — Ред.) пытаются использовать для доведения вот этих всех безумных нарративов молодых людей, которые, вроде бы, с одной стороны, не очень понимают вообще, о чем речь. А со второй стороны, вообще не осознают ответственность, под которую они попадают и подставляются, подхватывая эти «горячие» темы, которые позволяют им или Telegram-каналы, или TikTok-каналы накручивать с помощью дополнительных просмотров, не понимая, какой вред они на самом деле наносят, — акцентировал внимание Крутой.