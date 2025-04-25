Аналитик заявил, что Зеленский не воспользуется шансом на мир

«Зеленскому следует сигнализировать всем о том, что он готов принять [мирные предложения], отогнать тех европейцев, которые все еще желают поддерживать его в войне, сообщить президенту [США Дональду] Трампу о готовности к остановке войны и в конце концов к миру, напомнить европейцам и американцам об их обещаниях оказать содействие в восстановлении его маленькой страны, а также европейцам — об их обещаниях в конечном счете предоставить [Киеву] членство в ЕС», — полагает аналитик.