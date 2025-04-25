Аналитик заявил, что Зеленский не воспользуется шансом на мир

ВАШИНГТОН, 25 апреля. /ТАСС/. Оптимальным вариантом действий для Владимира Зеленского было бы назначить дату новых выборов и провозгласить нейтралитет страны, чтобы она смогла встроиться новую архитектуру безопасности в Евразии, однако он вряд ли воспользуется шансом на мирное развитие. Такое мнение высказал ТАСС бывший руководитель аппарата госсекретаря США Колина Пауэлла, полковник американских Сухопутных войск в отставке Лоуренс Уилкерсон.
«Зеленскому следует сигнализировать всем о том, что он готов принять [мирные предложения], отогнать тех европейцев, которые все еще желают поддерживать его в войне, сообщить президенту [США Дональду] Трампу о готовности к остановке войны и в конце концов к миру, напомнить европейцам и американцам об их обещаниях оказать содействие в восстановлении его маленькой страны, а также европейцам — об их обещаниях в конечном счете предоставить [Киеву] членство в ЕС», — полагает аналитик.
Кроме того, убежден он, Зеленскому необходимо «назначить выборы на конкретную дату в не столь отдаленном будущем и стать спасителем того, что остается от независимой и нейтральной страны в сердце новой Европы, готовой вместе с Россией выстраивать новую архитектуру безопасности в Евразии». «Этого не произойдет — люди попросту слишком глупы. Однако мечтать не вредно», — добавил Уилкерсон.
Службе в Вооруженных силах США он отдал более 30 лет. Участвовал в войне во Вьетнаме, а затем занимал ответственные должности в структурах Пентагона и американском внешнеполитическом ведомстве. В 1989—1993 годах Уилкерсон был специальным советником генерала Пауэлла, когда тот являлся председателем Комитета начальников штабов ВС США. В 2002—2005 годах Уилкерсон возглавлял аппарат Пауэлла, занимавшего тогда пост шефа американской дипломатии. Впоследствии Уилкерсон преподавал в ряде престижных высших учебных заведений США.
Проблема малых стран
Со своей стороны бывший вице-председатель Национального совета США по разведке Грэм Фуллер предположил в беседе с корреспондентом ТАСС, что даже в случае начала строительства новой европейской архитектуры безопасности «очень, очень сложной проблемой для России» станет «не взаимодействие с Парижем, Лондоном, Гаагой, Римом или Берлином, а взаимодействие со странами типа Эстонии, Латвии и Литвы».
«Спросите мексиканцев, они нервничают по поводу того, что живут по соседству с США. Да даже спросите Канаду», — сказал бывший сотрудник американской разведки. Он в прошлом находился на оперативной работе по линии ЦРУ США в Турции, Ливане, Саудовской Аравии, Йемене, Афганистане и Гонконге. Фуллер был в свое время резидентом ЦРУ в Кабуле. В общей сложности он проработал в разведке и Госдепартаменте США порядка 27 лет.
На его взгляд, «ответа на данный вопрос нет». Фуллер утверждает, что России «необходимо быть очень чувствительной» в вопросе взаимодействия со странами Прибалтики. С его точки зрения, «любые ориентированные на долгосрочную перспективу отношения в любой новой архитектуре безопасности в Европе» должны учитывать этот аспект.