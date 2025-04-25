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Представителя посольства России вызвали в МИД Литвы

Министерство иностранных дел (МИД) Литвы 25 апреля вызвало представителя посольства РФ, чтобы выразить протест в контексте украинского конфликта.

Источник: Reuters

«Сегодня был вызван представитель посольства Российской Федерации, чтобы выразить протест Литвы», — написали на странице МИД Литвы в соцсети X (бывш. Twitter).

По мнению министерства балтийской республики, Россия якобы нарушает принципы международного права в конфликте на Украине.

Ранее, 22 марта, сообщалось, что Литва планирует минировать границы с Россией и Белоруссией по примеру Польши. В Вильнюсе прошла встреча глав силовых ведомств стран Балтии, в ходе которой было принято решение усилить северо-восточный фланг противопехотными и противотанковыми минами.