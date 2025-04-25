Представителя посольства России вызвали в МИД Литвы

Ранее, 22 марта, сообщалось, что Литва планирует минировать границы с Россией и Белоруссией по примеру Польши. В Вильнюсе прошла встреча глав силовых ведомств стран Балтии, в ходе которой было принято решение усилить северо-восточный фланг противопехотными и противотанковыми минами.