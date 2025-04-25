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Гутерриш не поедет в Москву на 80-летие Победы

ООН, 25 апреля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не сможет посетить Москву для участия в праздничных мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

Источник: AP 2024

«Нет, генеральный секретарь не сможет посетить празднования», — сказал Дюжаррик в ответ на соответствующий вопрос.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не ожидает, что генсек ООН приедет в Москву на 9 Мая.