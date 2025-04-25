СКР: В захоронении под Херсоном времен войны нашли останки около 700 человек

— У нас там созданы полноценные управления Следственного комитета, работают сотрудники Главного военного следственного управления. Но мы привлекаем специалистов и центрального аппарата. Например, когда недавно у Геническа в Херсонской области обнаружили ров с останками более 700 человек, — цитирует слова замглавы СКР сайт KP.RU.