СКР: В захоронении под Херсоном времен войны нашли останки около 700 человек

В Херсонской области недавно обнаружили крупное захоронение времен Великой Отечественной войны — рядом с Геническом нашли ров с останками более 700 человек. Там работали специалисты СК из Москвы. Об этом рассказал заместитель председателя Следственного комитета России, генерал-полковник Александр Федоров в эфире радио «Комсомольская правда».
— У нас там созданы полноценные управления Следственного комитета, работают сотрудники Главного военного следственного управления. Но мы привлекаем специалистов и центрального аппарата. Например, когда недавно у Геническа в Херсонской области обнаружили ров с останками более 700 человек, — цитирует слова замглавы СКР сайт KP.RU.
По его словам, из захоронения были извлечены сотни останков. Для их полноценного изучения потребовалось провести множество судебно-медицинских экспертиз. Чтобы справиться с таким объемом работы, потребовалась помощь специалистов, в том числе из Москвы.
Кроме того, следователи в новых регионах ведут большую архивную работу. Они поднимают документы, которые раньше не публиковались.