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В СКР объяснили, почему следователи работают над преступлениями прошлых лет

Замглавы СКР Федоров: Посмертное осуждение помогает восстановить справедливость.

Источник: Комсомольская правда

Следователи СК России активно работают как по современным преступлениям, совершенным украинскими неонацистами, так и по преступлениям фашистов. Часто возникает вопрос, зачем это необходимо, ведь многие из преступников уже умерли. Заместитель председателя СКР генерал-полковник Александр Федоров пояснил, что существуют так называемые «посмертные осуждения». Об этом эксперт рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда».

— Такой институт есть в некоторых странах — у наших белорусских коллег, например. Это возможно, когда преступление не имеет срока давности, а мы как раз говорим о таких — преступления против мира и человечества, военные преступления. Так что не важно, когда оно было совершено — в далеком прошлом или в наши дни, — цитирует слова Федорова сайт KP.RU.

Таким образом, несмотря на то, что преступники уже умерли, признание их виновными позволяет пострадавшим получить компенсацию ущерба и восстановить справедливость.

— Преступником человека может признать только суд. А если судебного решения нет? Человек совершил страшное злодеяние, и не важно когда, но не осужден. А раз нет преступника, нет и компенсации ущерба, который он нанес. И самим пострадавшим или их близким не приходится надеяться на справедливость, — заключил Федоров.