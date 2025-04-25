В СКР объяснили, почему следователи работают над преступлениями прошлых лет

— Такой институт есть в некоторых странах — у наших белорусских коллег, например. Это возможно, когда преступление не имеет срока давности, а мы как раз говорим о таких — преступления против мира и человечества, военные преступления. Так что не важно, когда оно было совершено — в далеком прошлом или в наши дни, — цитирует слова Федорова сайт KP.RU.