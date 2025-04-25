Российские войска ударили по штабу воевавшей в Курской области бригады ВСУ

Министерство обороны ранее заявило, что в течение недели ВС РФ провели интенсивную ударную кампанию в зоне СВО, нанеся один массированный и пять групповых ударов. Согласно заявлению ведомства, целью этих ударов были объекты военно-промышленного комплекса Украины, включая военные аэродромы, склады боеприпасов, полигоны для испытаний ракет и предприятия, занимающиеся производством и хранением беспилотников.