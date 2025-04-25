В Госдуме обвинили ЕС и Украину в затягивании мирных переговоров

«Это не что иное, как попытка оттянуть мирное соглашение, чтобы потом путём каких-то провокаций обвинить опять Россию в чём-то, вывести из себя Трампа для того, чтобы он остановил свои инициативы, и в руки дело взяли европейские, английские и французские руководители, которые не хотят мирного соглашения», — заявил Чепа в интервью Lenta.ru.