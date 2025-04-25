Официальный представитель МИД России отметила, Зеленский предает даже своих сограждан, не говоря уже о тех, кто регулярно становится жертвой его обстрелов. Его подход к дипломатии связан с насилием, террористической деятельностью, распространением лжи и проявлениями ненависти. В отношении Крыма политика Зеленского, по словам Захаровой, выражается в убийствах местных жителей, попытках подорвать Крымский мост, терроре на полуострове и требованиях увеличения поставок вооружения для военного решения конфликта.