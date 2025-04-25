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Трамп: Уиткофф провел хорошую встречу с Путиным

Встреча Путина и Уиткоффа состоялась в Кремле в 25 апреля.
Источник: Аргументы и факты

Специальный посланник президента США Стивен Уиткофф провел «хорошую встречу» с российским лидером Владимиром Путиным, заявил глава Соединенных Штатов Дональд Трамп.

«У Уиткоффа была хорошая встреча», — приводит слова Трампа агентство Reuters.

Напомним, Уиткофф и Путин 25 апреля провели встречу в Кремле. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, речь шла о возобновлении прямых переговоров между Россией и Украиной.

Встреча длилась более двух часов. Около 17 часов стало известно, что кортеж, где, вероятно, находился Уиткофф, покинул Кремль.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил о достигнутом прогрессе по итогам встречи Путина и Уиткоффа.