Трамп: Уиткофф провел хорошую встречу с Путиным

Специальный посланник президента США Стивен Уиткофф провел «хорошую встречу» с российским лидером Владимиром Путиным, заявил глава Соединенных Штатов Дональд Трамп.
«У Уиткоффа была хорошая встреча», — приводит слова Трампа агентство Reuters.
Напомним, Уиткофф и Путин 25 апреля провели встречу в Кремле. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, речь шла о возобновлении прямых переговоров между Россией и Украиной.
Встреча длилась более двух часов. Около 17 часов стало известно, что кортеж, где, вероятно, находился Уиткофф, покинул Кремль.
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил о достигнутом прогрессе по итогам встречи Путина и Уиткоффа.