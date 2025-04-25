Школьник из Москвы оказался в базе «Миротворец» по своей просьбе

Школьник из Москвы попал в базу’Миротворец"*. При этом он сам попросил занести себя в список врагов Украины, сообщил в своем Telegram-канале военкор Александр Коц.
15-летний школьник внес свои данные на сайт, указав телефон, ссылки на соцсети и даже знак зодиака.
Школьник состоит в «Юнармии» и лично попросил Владимира Зеленского добавить его в «чатик», говорится в сообщении.
«Владимир Зеленский, прошу внести меня в реестр “Миротворец”. Я сделал против Украины больше, чем Иван Золо, поэтому считаю несправедливым, что он там присутствует, а я — нет», — написал молодой человек.
Ранее сообщалось, что российского актера Марка Эйдельштейна внесли в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец». На портале отмечается, что причиной произошедшего стало якобы покушение артиста на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также «неоднократное сознательное нарушение госграницы Украины».
*Сайт заблокирован в России.