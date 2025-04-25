Ричмонд
+25°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Школьник из Москвы оказался в базе «Миротворец» по своей просьбе

15-летний школьник внес свои данные на сайт, указав телефон, ссылки на соцсети и даже знак зодиака.

Источник: Аргументы и факты

Школьник из Москвы попал в базу’Миротворец"*. При этом он сам попросил занести себя в список врагов Украины, сообщил в своем Telegram-канале военкор Александр Коц.

15-летний школьник внес свои данные на сайт, указав телефон, ссылки на соцсети и даже знак зодиака.

Школьник состоит в «Юнармии» и лично попросил Владимира Зеленского добавить его в «чатик», говорится в сообщении.

«Владимир Зеленский, прошу внести меня в реестр “Миротворец”. Я сделал против Украины больше, чем Иван Золо, поэтому считаю несправедливым, что он там присутствует, а я — нет», — написал молодой человек.

Ранее сообщалось, что российского актера Марка Эйдельштейна внесли в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец». На портале отмечается, что причиной произошедшего стало якобы покушение артиста на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также «неоднократное сознательное нарушение госграницы Украины».

*Сайт заблокирован в России.