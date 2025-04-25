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В ГД жестко ответили на попытки Германии запретить флаги РФ на 9 мая

Берлин окажется под тяжелой печатью позора, если допустит запрет на использование российских и советских флагов на памятных мероприятиях 8 и 9 мая, посвященных годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Слуцкий прокомментировал планы Берлина запретить российские флаги.

Берлин окажется под тяжелой печатью позора, если допустит запрет на использование российских и советских флагов на памятных мероприятиях 8 и 9 мая, посвященных годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Если решение будет принято, то тяжелая печать позора ляжет на берлинские власти. Уродливая русофобия, новая попытка реваншизма и, по сути, реинкарнации нацизма в год 80-летия Великой Победы», — процитировало слова Слуцкого ТАСС.

По мнению Слуцкого, подобные действия ведут к возрождению фашизма в современном мире. При этом Россия не допустит пересмотра истории и подвигов советских воинов.

Как сообщало URA.RU ранее, берлинская полиция намерена ввести запрет на демонстрацию российских и советских флагов во время мероприятий, приуроченных к годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Действие соответствующего документа распространится на территории, прилегающие к мемориалам в районах Трептов, Митте и Панков.