В ГД жестко ответили на попытки Германии запретить флаги РФ на 9 мая

Как сообщало URA.RU ранее, берлинская полиция намерена ввести запрет на демонстрацию российских и советских флагов во время мероприятий, приуроченных к годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Действие соответствующего документа распространится на территории, прилегающие к мемориалам в районах Трептов, Митте и Панков.