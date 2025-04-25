В ГД жестко ответили на попытки Германии запретить флаги РФ на 9 мая

Слуцкий прокомментировал планы Берлина запретить российские флаги.
«Если решение будет принято, то тяжелая печать позора ляжет на берлинские власти. Уродливая русофобия, новая попытка реваншизма и, по сути, реинкарнации нацизма в год 80-летия Великой Победы», — процитировало слова Слуцкого ТАСС.
По мнению Слуцкого, подобные действия ведут к возрождению фашизма в современном мире. При этом Россия не допустит пересмотра истории и подвигов советских воинов.
Как сообщало URA.RU ранее, берлинская полиция намерена ввести запрет на демонстрацию российских и советских флагов во время мероприятий, приуроченных к годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Действие соответствующего документа распространится на территории, прилегающие к мемориалам в районах Трептов, Митте и Панков.