Член Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Кузнецов ответил, что он увидел в «окончательном предложении США» по урегулированию конфликта на Украине. Парламентарий признает, что предложения не отображают главного.
Ранее, Вашингтон предложил вернуть Украине часть районов Харьковской области и уйти с Запорожской АЭС, но управляться объект будет под контролем американцев.
Де-юре Крым станет российским, а Москва оставит де-факто контроль над ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областями.
Депутат подчеркивает, что в предложениях Вашингтона нет одной важной детали — СВО началась после того, как в прошлых переговорах по миру на Украине Россию обманули. Киев не стал выполнять принятые на себя обязательства.
— Можно обсуждать различные варианты, но в нынешних мирных инициативах США механизм принуждения к выполнению соглашений тоже не просматривается. А ведь гарантии реализации сделки играют очень важную роль, — сказал Ридусу парламентарий.
Таким образом, Россия принимает решение, оглядываясь на прошлое, на уже имеющийся факт обмана.
Что касается устойчивого мира, то, по мнению депутата, он установится только после устранения коренных причин конфликта.