Ричмонд
+25°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп доложил о хорошей встрече Уиткоффа и Путина

У президента России Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа состоялась хорошая встреча. С таким мнением выступил глава Белого дома Дональд Трамп.

Уиткофф провел хорошую встречу с Путиным, рассказал Трамп.

У президента России Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа состоялась хорошая встреча. С таким мнением выступил глава Белого дома Дональд Трамп.

«У Уиткоффа была хорошая встреча», — сказал президент США. Его слова передало Reuters.

Переговоры между Путиным и Уиткоффом способствовали сближению позиций России и Соединенных Штатов по украинскому вопросу. С таким заявлением по итогам встречи ранее выступил помощник президента РФ Юрий Ушаков.