Трамп доложил о хорошей встрече Уиткоффа и Путина

Уиткофф провел хорошую встречу с Путиным, рассказал Трамп.
У президента России Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа состоялась хорошая встреча. С таким мнением выступил глава Белого дома Дональд Трамп.
«У Уиткоффа была хорошая встреча», — сказал президент США. Его слова передало Reuters.
Переговоры между Путиным и Уиткоффом способствовали сближению позиций России и Соединенных Штатов по украинскому вопросу. С таким заявлением по итогам встречи ранее выступил помощник президента РФ Юрий Ушаков.