Захарова назвала Зеленского обманывающим Трампа террористическим чудовищем

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на заявление Владимира Зеленского о том, что Крым «можно вернуть» путём санкций и дипломатии, назвала его террористическим чудовищем. По словам российского дипломата, глава киевского режима истребляет украинцев, которые поверили лозунгам его предвыборной кампании о мире.
«“Дипломатия” Зеленского — это убийства, терроризм, ложь, ненависть и подлость. “Крымская дипломатия Зеленского” — это убийства крымчан, попытки уничтожения Крымского моста, террор в отношении всего и вся на полуострове», — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Она напомнила, что глава киевского режима постоянно требует оружие, чтобы решить вопрос с Крымом силовым путём.
Представитель МИД РФ отметила, что Зеленский пытается обмануть американского президента Дональда Трампа. Он пообещал выполнить 30-дневный мораторий на удары по ТЭК и соврал. Кроме того, он говорил, что Киев будет соблюдать Пасхальное перемирие, и снова ввел всех в заблуждение.
Ранее Трамп заявил, что Россия не мешает заключению соглашения о прекращении огня.