Захарова назвала Зеленского обманывающим Трампа террористическим чудовищем

Представитель МИД РФ отметила, что Зеленский пытается обмануть американского президента Дональда Трампа. Он пообещал выполнить 30-дневный мораторий на удары по ТЭК и соврал. Кроме того, он говорил, что Киев будет соблюдать Пасхальное перемирие, и снова ввел всех в заблуждение.