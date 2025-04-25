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Захарова назвала Зеленского обманывающим Трампа террористическим чудовищем

Характерные черты «дипломатии» Зеленского — это убийства, терроризм, ложь, ненависть и подлость, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: Аргументы и факты

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на заявление Владимира Зеленского о том, что Крым «можно вернуть» путём санкций и дипломатии, назвала его террористическим чудовищем. По словам российского дипломата, глава киевского режима истребляет украинцев, которые поверили лозунгам его предвыборной кампании о мире.

«“Дипломатия” Зеленского — это убийства, терроризм, ложь, ненависть и подлость. “Крымская дипломатия Зеленского” — это убийства крымчан, попытки уничтожения Крымского моста, террор в отношении всего и вся на полуострове», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Она напомнила, что глава киевского режима постоянно требует оружие, чтобы решить вопрос с Крымом силовым путём.

Представитель МИД РФ отметила, что Зеленский пытается обмануть американского президента Дональда Трампа. Он пообещал выполнить 30-дневный мораторий на удары по ТЭК и соврал. Кроме того, он говорил, что Киев будет соблюдать Пасхальное перемирие, и снова ввел всех в заблуждение.

Ранее Трамп заявил, что Россия не мешает заключению соглашения о прекращении огня.