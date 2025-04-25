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Трамп призвал Украину немедленно подписать соглашение с США по ресурсам

Задержка в подписании составляет минимум три недели, заявил Трамп и призвал немедленно заключить соглашение. Последний вариант сделки был согласован 23 апреля, Зеленский утверждал, что документ будет готов к завтрашнему дню.

Источник: Reuters

Документы, закрепляющие соглашение Украины и США по ресурсам, необходимо немедленно подписать, заявил американский президент Дональд Трамп.

«Украина под руководством [президента Владимира] Зеленского не подписала финальные документы по очень важной сделке о редкоземельных ресурсах с США. Задержка как минимум на три недели. Надеюсь, она будет подписана немедленно», — написал он в своей соцсети Truth Social.

По его словам, работа над общим мирным соглашением между Россией и Украиной идет гладко. Успех не за горами", — добавил Трамп.

Украина и США ведут переговоры о соглашении по полезным ископаемым с февраля. Первоначальную версию сделки Киев отказался подписывать, в частности, из-за пункта о компенсации помощи Вашингтона. Позже соглашение было переработано и согласовано ключевыми министрами.

После перепалки, произошедшей между Зеленским и Трампом в Белом доме 28 февраля, подписание сделки сорвалось. Затем США изменили условия соглашения, туда вернулись требования компенсации помощи. На Украине сравнивали новые условия с репарациями. Зеленский в конце марта говорил, что о подписании сделки говорить рано, поскольку Вашингтон постоянно меняет условия.

17 апреля стороны подписали меморандум о намерениях, в котором говорилось, что, как ожидается, переговорные команды отчитаются о прогрессе к 26 апреля «с целью завершить обсуждения к этой дате» и подписать соглашение как можно скорее.

Последний вариант сделки был согласован 23 апреля в ходе переговоров представителей Украины, США и Европы. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что документ будет полностью готов к 26 апреля.

Трамп грозил Зеленскому проблемами за отказ от сделки.