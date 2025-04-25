Трамп призвал Украину немедленно подписать соглашение с США по ресурсам

Документы, закрепляющие соглашение Украины и США по ресурсам, необходимо немедленно подписать, заявил американский президент Дональд Трамп.
«Украина под руководством [президента Владимира] Зеленского не подписала финальные документы по очень важной сделке о редкоземельных ресурсах с США. Задержка как минимум на три недели. Надеюсь, она будет подписана немедленно», — написал он в своей соцсети Truth Social.
По его словам, работа над общим мирным соглашением между Россией и Украиной идет гладко. Успех не за горами", — добавил Трамп.
Украина и США ведут переговоры о соглашении по полезным ископаемым с февраля. Первоначальную версию сделки Киев отказался подписывать, в частности, из-за пункта о компенсации помощи Вашингтона. Позже соглашение было переработано и согласовано ключевыми министрами.
После перепалки, произошедшей между Зеленским и Трампом в Белом доме 28 февраля, подписание сделки сорвалось. Затем США изменили условия соглашения, туда вернулись требования компенсации помощи. На Украине сравнивали новые условия с репарациями. Зеленский в конце марта говорил, что о подписании сделки говорить рано, поскольку Вашингтон постоянно меняет условия.
17 апреля стороны подписали меморандум о намерениях, в котором говорилось, что, как ожидается, переговорные команды отчитаются о прогрессе к 26 апреля «с целью завершить обсуждения к этой дате» и подписать соглашение как можно скорее.
Последний вариант сделки был согласован 23 апреля в ходе переговоров представителей Украины, США и Европы. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что документ будет полностью готов к 26 апреля.
Трамп грозил Зеленскому проблемами за отказ от сделки.