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Ливитт: Трамп слушает рекомендации всех окружающих, независимо от ранга

Пресс-секретарь Белого дома заявила, что способность и готовность президента слушать других «не признаются в достаточной степени».

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп внимательно прислушивается к советам людей из своего окружения, вне зависимости от ранга и должности говорящего. Об этом заявила в комментарии сайту Axios пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Ей задали вопрос о том, кто в Белом доме осмеливается открыто возражать американскому лидеру или спорить с ним.

«Мне кажется… готовность президента Трампа слушать других людей не признается в достаточной степени. Он невероятный слушатель», — отметила Ливитт.

По ее словам, американский лидер принимает во внимание все мнения, после чего выносит решение. При этом ему все равно, какое место сотрудник занимает в табели о рангах, подчеркнула пресс-секретарь Белого дома.

Ранее Кэролайн Ливитт заявила, что США разочарованы попытками Владимира Зеленского вести мегафонную дипломатию. В Белом доме заявили, что переговоры по мирному урегулированию российско-украинского конфликта должны проводиться за закрытыми дверями.