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Захарова: дипломатия Зеленского основана на убийствах и лжи

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Дипломатия Владимира Зеленского основана лишь на обмане, убийствах и терроре в отношении всего и вся, все его обещания президенту США Дональду Трампу такая же ложь. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: РИА "Новости"

Дипломат обратила внимание на заявления Зеленского Трампу о том, что Крым «можно вернуть» путем дипломатии и санкций. «Дипломатия» Зеленского — это убийства, терроризм, ложь, ненависть и подлость. «Крымская дипломатия Зеленского» — это убийства крымчан, попытки уничтожения крымского моста, террор в отношении всего и вся на полуострове, требования большего количества оружия для силового решения вопроса", — написала она в своем Telegram-канале.

При этом Захарова подчеркнула, что Зеленский уже «истребляет даже жителей оставшейся части Украины, своих собственных сограждан», поэтому говорить о судьбе тех, «кого он регулярно взрывает и обстреливает», не приходится.

«Он уже пытается и Трампа обмануть: то обещал выполнять 30-дневный мораторий на удары по ТЭК — наврал, то обещал держаться Пасхального перемирия — наврал, то рассказывал про “удары по мирным украинским городам” — наврал», — заметила дипломат.

Как сообщала ранее газета The Wall Street Journal, в списке предложений США по урегулированию конфликта на Украине фигурируют, в частности, пункты об официальном признании Соединенными Штатами Крыма российским, негласном признании контроля РФ над Донбассом и Новороссией, снятии с повестки обсуждений о возможности вхождения Украины в НАТО. Администрация Трампа вместе с этим не предлагает каких-либо гарантий безопасности для Киева в случае, если он согласится на мирное урегулирование конфликта.