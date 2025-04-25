Захарова: дипломатия Зеленского основана на убийствах и лжи

Как сообщала ранее газета The Wall Street Journal, в списке предложений США по урегулированию конфликта на Украине фигурируют, в частности, пункты об официальном признании Соединенными Штатами Крыма российским, негласном признании контроля РФ над Донбассом и Новороссией, снятии с повестки обсуждений о возможности вхождения Украины в НАТО. Администрация Трампа вместе с этим не предлагает каких-либо гарантий безопасности для Киева в случае, если он согласится на мирное урегулирование конфликта.