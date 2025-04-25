«Украина, возглавляемая Владимиром Зеленским, до сих пор не подписала окончательные документы по очень важной сделке с Соединенными Штатами по редкоземельным металлам. Опоздание составляет не менее трёх недель. Остаётся надеяться, что он будет подписан НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО. Работа над общим мирным соглашением между Россией и Украиной идёт гладко. Похоже, УСПЕХ не за горами!» — пишет республиканец.