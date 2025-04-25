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Трамп призвал Киев срочно утвердить соглашение о редкоземельных металлах с США

Глава Белого дома Дональд Трамп обвинил украинские власти в затягивании ратификации договорённостей с Вашингтоном по редкоземельным ресурсам и заявил, что ожидает «незамедлительного» подписания бумаг. Об этом он заявил в соцсети Truth Social.

Источник: Life.ru

«Украина, возглавляемая Владимиром Зеленским, до сих пор не подписала окончательные документы по очень важной сделке с Соединенными Штатами по редкоземельным металлам. Опоздание составляет не менее трёх недель. Остаётся надеяться, что он будет подписан НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО. Работа над общим мирным соглашением между Россией и Украиной идёт гладко. Похоже, УСПЕХ не за горами!» — пишет республиканец.

А ранее Трамп сообщил, что США не устанавливают временного ограничения на переговорах касательно урегулирования конфликта на Украине. По словам американского лидера, он хочет добиться мира настолько быстро, насколько это возможно.