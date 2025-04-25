Трамп: Украина до сих пор не подписала договор по ресурсной сделке с США

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Киев все ещё не подписал договор по «очень важной сделке с США», касающейся украинских полезных ископаемых.
«Опоздание составляет не менее трёх недель», — написал Трамп в своих соцсетях.
Он также выразил надежду, что глава киевского режима Владимир Зеленский «немедленно» подпишет необходимые бумаги.
Ранее издание El Mundo со ссылкой на бывшего члена команды Госдепа по восстановлению Украины Тайсона Баркера сообщило, что в недрах Украины может не оказаться редкоземельных металлов.
«Сегодня никто не ведает, достаточно ли на Украине редкоземельных металлов», — подчеркнул он.