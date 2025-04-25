Кабмин ввел мораторий на штрафы по НДС к предпринимателям на УСН

Российское правительство ввело мораторий на штрафы за непредоставление в срок первой налоговой декларации по НДС к предпринимателям, которые используют упрощенную систему налогообложения, сообщили в пресс-службе кабмина.
«Не будут применяться штрафные санкции за непредставление в срок первой налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, если такая налоговая декларация впервые представляется за любой из кварталов 2025 года», — сообщается в публикации.
Уточняется, что это решение позволит предпринимателям в спокойном темпе перенастроить бухгалтерские учетные программы.
Ранее сообщалось, что в РФ подготовили законопроект о нулевом НДС для производителей беспилотных авиационных систем.
Речь в данном случае идет о системах, включенных в реестр российской промышленной продукции.