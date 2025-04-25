Более 150 иностранных дипломатов почтили память советских воинов в Москве

Ранее Life.ru сообщал, что на парад в Москве, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, приедут более 20 зарубежных лидеров, в числе которых глава Китая Си Цзиньпин, лидер Бразилии Лула да Силва, премьер Индии Нарендра Моди, президент Сербии Александр Вучич, премьер Словакии Роберт Фицо и другие. Кроме того, герои СВО примут участие в параде на Красной площади.