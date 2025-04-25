Более 150 иностранных дипломатов почтили память советских воинов в Москве. Видео © Telegram / МИД России.
«Более 150 зарубежных послов и дипломатов посетили церемонию, отдав дань памяти павшим в борьбе против нацизма. Собравшиеся почтили героизм и самопожертвование воинов, не вернувшихся с поля боя, минутой молчания», — говорится в сообщении.
Как отметили в дипведомстве, участие в церемонии такого большого числа иностранных дипломатов продемонстрировало, что подвиг героев, спасших мир от фашизма, не забыт и не забыт во всём мире.
Мероприятие прошло в Александровском саду и было приурочено к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Церемонию сопровождал военный образцовый оркестр Почётного караула.
Ранее Life.ru сообщал, что на парад в Москве, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, приедут более 20 зарубежных лидеров, в числе которых глава Китая Си Цзиньпин, лидер Бразилии Лула да Силва, премьер Индии Нарендра Моди, президент Сербии Александр Вучич, премьер Словакии Роберт Фицо и другие. Кроме того, герои СВО примут участие в параде на Красной площади.