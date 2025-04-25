Трамп заявил, что работа по соглашению России и Украины идет гладко

Работа над договоренностью между Россией и Украиной проходит гладко, с надеждой на успех в перспективе. Об этом президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social.
«Работа над общей мирной сделкой между РФ и Украиной проходит гладко. Успех видится в будущем», — отметил американский лидер.
Также Трамп отметил, что переговоры с РФ и Украиной прогрессируют, но ситуация хрупкая. Кроме этого, политик заявил, что хочет добиться урегулирования на Украине настолько быстро, насколько это возможно.
Также ранее Дональд Трамп назвал главную причину начала конфликта на Украине. По мнению президента США, желание Украины вступить в НАТО предопределило начало войны.