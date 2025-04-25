Генсек ООН Гутерриш не приедет в Москву на 80-летие Победы в ВОВ

В пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что «целый ряд» депутатов из Франции хотят попасть на Парад Победы в Москве. По его мнению, этот факт отражает наличие «принципиально иных взглядов на нашу общую историю» и «общее будущее».