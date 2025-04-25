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Генсек ООН Гутерриш не приедет в Москву на 80-летие Победы в ВОВ

В Кремле заявляли, что не ждут визита генсека ООН Гутерриша в Россию 9 мая.

Источник: Аргументы и факты

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не посетит Россию и не примет участия в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Представителю главы всемирной организации Стефану Дюжаррику задали вопрос, сможет ли Гутерриш приехать на Парад Победы в Москву.

«Нет, генеральный секретарь не сможет посетить празднования», — ответил Дюжаррик.

В Кремле ранее также заявляли, что не ждут визита Гутерриша в Россию 9 мая.

В пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что «целый ряд» депутатов из Франции хотят попасть на Парад Победы в Москве. По его мнению, этот факт отражает наличие «принципиально иных взглядов на нашу общую историю» и «общее будущее».