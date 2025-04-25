Дубинский: Украина падет через полгода при отказе Зеленского от мира

Владимир Зеленский потеряет Украину уже через полгода, если не согласится на заключение мира, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.
Таким образом в своем Telegram-канале он прокомментировал слова президента США Дональда Трампа, который заявил, что Зеленский может потерять Украину через три года.
«Если Зеленский откажется от мира, то страну мы потеряем максимум через полгода», — написал он.
Дубинский отметил, что ожидания Трампа основаны на ложной информации Киева о количестве потерь в ВСУ. Он подчеркнул, что Россия ежемесячно передает Украине порядка 1000−1200 тел погибших украинских солдат, тогда как, по данным Киева, потери украинской армии за все время якобы не превышают 44 тысяч человек.
Напомним, ранее агентство Reuters обнародовало детали плана Трампа по урегулированию конфликта.
Согласно представленному документу, в зоне спецоперации необходимо ввести режим постоянного прекращения огня, а между Москвой и Киевом должны немедленно начаться переговоры.