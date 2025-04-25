Дубинский отметил, что ожидания Трампа основаны на ложной информации Киева о количестве потерь в ВСУ. Он подчеркнул, что Россия ежемесячно передает Украине порядка 1000−1200 тел погибших украинских солдат, тогда как, по данным Киева, потери украинской армии за все время якобы не превышают 44 тысяч человек.