По словам Захаровой, Зеленский ведёт политику террора и лжи, обманывая как собственный народ, так и западных партнёров. Она напомнила о невыполненных обещаниях моратория на удары по ТЭК и многократно нарушенном пасхальном перемирии.
«Зеленский своих предаёт, что говорить о судьбе тех, кого он регулярно взрывает и обстреливает. “Дипломатия” Зеленского — это убийства, терроризм, ложь, ненависть и подлость. “Крымская дипломатия Зеленского” — это убийства крымчан, попытки уничтожения крымского моста, террор в отношении всего и вся на полуострове, требования большего количества оружия для силового решения вопроса», — подчеркнула Захарова.
Ранее Дональд Трамп заявил, что Крым останется в составе России в рамках сделки по урегулированию украинского конфликта. Он выразил уверенность в том, что Владимир Зеленский это понимает.
Напомним, Крым стал регионом РФ по итогам референдума в марте 2014 года после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя. 18 марта 2014 года был подписан договор о принятии в РФ республики. А 17 марта 2025 года СМИ писали, что США могут наконец-то признать Крым частью России.