Зеленский произнес перед сотнями людей неприятную правду о Крыме

«Я согласен с президентом США Дональдом Трампом, что на Украине нет достаточного [количества] оружия, чтобы оружием вернуть контроль над Крымом», — сказал Зеленский. Его заявление прозвучало в ходе пресс-конференции, которая в прямом эфире велась на youtube-канале президента Украины. В момент выступления лидера трансляция собрала более 100 просмотров.