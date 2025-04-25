Трамп изучит информацию об убийстве генерала Москалика

В пятницу в результате взрыва в Балашихе самодельного взрывного устройства с поражающими элементами погиб замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенант Ярослав Москалик, по факту взрыва возбуждено уголовное дело по статьям 105 и 222.1 УК РФ («Убийство», «Незаконный оборот взрывчатых веществ»). Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил передать дело в центральный аппарат СК России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила журналистам, что генерал «был убит в результате террористической атаки». Она отметила, что есть основания полагать, что к убийству генерала причастны украинские спецслужбы.